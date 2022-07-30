В Татарстане к 1 сентября завершат строительство еще 8 школ на 7,2 тысячи мест

В Татарстане к 1 сентября завершат строительство восьми школ на 7,2 тысячи мест, три школы на 355 мест планируют завершить до конца года, сообщил президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.



По федеральным и республиканским программам идет строительство 13 школ мощностью 10,2 тысячи мест. К новому учебному году по программам завершат ремонт в 118 общеобразовательных организациях, в 66 из них — по федеральной программе.

Обращаясь к директорам школ и детсадов, Рустам Минниханов поручил строго контролировать ход ремонтных и строительных работ. Он поручил обеспечить своевременную готовность школ и учреждений профобразования к началу учебного года.

В Нижнекамске построили новый объект полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию». В настоящее время на территории строительства проходит итоговая проверка.



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Маргарита Головатенко