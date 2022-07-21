В Казани из-за ремонта изменится схема движения транспорта по улице Мавлютова

В Казани по улице Мавлютова изменится схема движения транспорта около футбольного манежа «Максат», сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.



С 22 июля по ул. Мавлютова на участке от ул. Танковой до ул. Братьев Касимовых откроется прямой проезд, но в связи с ремонтом дороги до 30 июля частично ограничат движение транспорта около дома №5 по ул. Мавлютова.

В Казани ограничат движение 6 августа по нескольким дорогам из-за подготовки и проведения ежегодного праздника ко Дню авиации «Я выбираю небо».



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Маргарита Головатенко