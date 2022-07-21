Новости общества

19:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани из-за ремонта изменится схема движения транспорта по улице Мавлютова

18:58, 21.07.2022
В Казани из-за ремонта изменится схема движения транспорта по улице Мавлютова
Фото: realnoevremya.ru

В Казани по улице Мавлютова изменится схема движения транспорта около футбольного манежа «Максат», сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

С 22 июля по ул. Мавлютова на участке от ул. Танковой до ул. Братьев Касимовых откроется прямой проезд, но в связи с ремонтом дороги до 30 июля частично ограничат движение транспорта около дома №5 по ул. Мавлютова.

В Казани ограничат движение 6 августа по нескольким дорогам из-за подготовки и проведения ежегодного праздника ко Дню авиации «Я выбираю небо».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Дневной эфир «Реального времени»