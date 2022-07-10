Президент Абхазии Бжания прибыл с рабочим визитом в Татарстан

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл с рабочим визитом в Татарстан. Делегация прибыла для изучения опыта республики по ряду направлений. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В нашей республике Бжания пробудет с 10 по 12 июля, а затем до 15 июля посетит соседнюю Башкирию. В Татарстане делегация собирается посетить Агентство инвестиционного развития, IT-парк, ООО «Эйдос-Медицина», а также технополис «Химград» и Казанский вертолетный завод.

В состав делегации из Абхазии вошли: спикер парламента Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, советник президента Григорий Пилия, а также руководители нескольких районов страны.

Напомним, в конце мая этого года президент России Владимир Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла страны в Абхазии. Согласно документу, на данный пост назначен Михаил Шургалин. По данным Министерства иностранных дел России, ранее он работал заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ.



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Артем Гафаров