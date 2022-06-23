В Казани пересадочным тарифом в электротранспорте воспользовались более 30 тысяч человек

В Казани пересадочным тарифом в электротранспорте воспользовались более 30 тысяч пассажиров. Ежемесячно на постоянной основе им пользуются порядка 3 тысяч человек, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Стоимость поездки по тарифу — 45 рублей, говорится в telegram-канале организации.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 30 мая в метрополитене Казани выросла стоимость проезда до 31 рубля при оплате картой. При оплате наличными она теперь составляет 36 рублей.

В сентябре прошлого года жители совершили более 500 поездок по такому тарифу. Его запустили в августе.

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Татьяна Леухина