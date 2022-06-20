Похороны казанского адвоката Заури Читая состоятся 23 июня

Фото: с обложки журнала «Адвокат Татарстана» за 2018 год

Похороны известного казанского адвоката, руководителя адвокатской коллегии «Читая закон» Заури Читая состоятся в четверг, 23 июня.



Вынос тела состоится в 9.30 из дома по адресу: ул. Восстания, 90а. Отпевание запланировано на 11.30 в церкви по адресу: Сабан, 1б. На кладбище Курган в 13.00 пройдет похоронная церемония.

Кандидат юридических наук скончался 18 июня. Читая считался одним из самых опытных адвокатов в Казани. Одним из его клиентов был бывший первый зампред «Татфондбанка» Рамиль Насыров. Защите удалось добиться его освобождения от уголовной ответственности по эпизодам, которые следователи в итоге вменили только главе банка Роберту Мусину. После возбуждения против Насырова и бывшего предправления «Тимер Банка» Айрата Камалова нового дела Заури Читая продолжил работу с этим клиентом.

По данным источников «Реального времени», итоговое обвинение арестованным в Москве казанским банкирам предъявили по эпизоду растраты с ущербом под 900 млн рублей, недавно адвокат Читая вместе с подзащитным приступили к ознакомлению с материалами дела, готовясь отстаивать свою версию событий на суде.

Читая родом из Абхазии, в Казани закончил юрфак и через какое-то время вернулся на родину. Был следователем, прокурором, преподавателем. Вернулся в Казань и сдал экзамен в адвокатуру.

В 2018 году Читая дал интервью профильному изданию «Адвокат Татарстана» — о том, что пережил в Абхазии, как в Казани в 38 лет начинал жизнь заново и почему не хочет быть судьей. «Реальное время» предлагает читателям это интервью с небольшими сокращениями.

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Маргарита Головатенко