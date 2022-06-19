Сегодня в Татарстане ожидаются грозы, порывистый ветер и до +26 градусов
В воскресенье, 19 июня, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днем локально сильный. Местами гроза.
Ветер западный умеренный, местами кратковременные усиления до 15—18 м/с, днем локально до 22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +21 до +26 градусов. В Казани ожидается от +23 до +25 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +22 до +25 градусов.
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