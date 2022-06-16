Главгосэкспертиза согласовала проект строительства моста через Каму

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства моста через Каму в Татарстане в составе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправдор».

Мост длиной 1,3 км построят на участке трассы М-7, вошедшем в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург. Строители возведут 22 опоры, пять из которых необходимо устроить в русле реки на глубину до 15 м. Длина русловой части моста составит 792 м, высота русловых опор — 50 м. Кроме того, предусмотрены наружное освещение и навигационная судоходная сигнализация.

Фото: russianhighways.ru (архив)

К работам по строительству моста приступят после заключения контракта. Общая протяженность транспортного обхода Нижнекамска и Набережных Челнов составит 81,4 км. Ввести в строй объект планируется до конца 2024 года.

На этой неделе вице-премьер России Марат Хуснуллин совершил облет трассы М-12. В частности, он ознакомился с ходом строительства моста через Волгу в Татарстане. Он поставил задачу сократить сроки работ. В мае на правом берегу Волги началась подготовка к началу первой надвижки пролетных строений моста на 59-м километре автомобильной дороги М-12 Москва — Казань — Екатеринбург.

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Татьяна Леухина