В Госдепе призвали мировое сообщество не отключать Россию от интернета

Американские власти призывают мировое сообщество не отключать Россию от интернета. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, информация должна продолжать поступать в Россию. А внутри самой страны интернету необходимо оставаться свободным и открытым, сообщает RT.

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Слухи о планах отключить Россию от мирового интернета Минцифры страны опровергло еще в марте этого года. Тогда в ведомстве сообщили, что власти готовятся к различным сценариям для обеспечения доступности российских ресурсов.

Недавно в Минцифры заявили, что Россия не собирается закрывать YouTube. Разговоры о возможном закрытии видеохостинга появились на фоне инцидентов с призывами к осуществлению экстремистской деятельности и блокировки российских каналов.

Диана Жиленкова