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В Госдепе призвали мировое сообщество не отключать Россию от интернета

23:35, 25.05.2022
В Госдепе призвали мировое сообщество не отключать Россию от интернета
Фото: ru.wikipedia.org

Американские власти призывают мировое сообщество не отключать Россию от интернета. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, информация должна продолжать поступать в Россию. А внутри самой страны интернету необходимо оставаться свободным и открытым, сообщает RT.

Фото: скриншот видео

Слухи о планах отключить Россию от мирового интернета Минцифры страны опровергло еще в марте этого года. Тогда в ведомстве сообщили, что власти готовятся к различным сценариям для обеспечения доступности российских ресурсов.

Недавно в Минцифры заявили, что Россия не собирается закрывать YouTube. Разговоры о возможном закрытии видеохостинга появились на фоне инцидентов с призывами к осуществлению экстремистской деятельности и блокировки российских каналов.

Диана Жиленкова
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