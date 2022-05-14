Умер член СПЧ Андрей Бабушкин

Скончался член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, сообщает «Интерфакс».

Андрей Бабушкин ушел из жизни в ночь на субботу в возрасте 58 лет, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

Накануне правозащитника госпитализировали в тяжелом состоянии с осложнением заболевания. В пресс-службе СПЧ подтвердили смерть Бабушкина. Информацию о времени и месте прощания объявят дополнительно.

Андрей Бабушкин родился 28 января 1964 года в Москве. В 1990 году избран депутатом Моссовета, с 1991 года — глава комиссии Москвы по делам тюрем и предупреждению правонарушений. В 1993—1995 годах он занимал пост исполнительного директора Общества попечителей пенитенциарных учреждений.

В 1996 году Бабушкин стал одним из основателей Комитета за гражданские права, был избран его председателем. С 2010 года — член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, в 2012 году включен в состав СПЧ.

Маргарита Головатенко