«Незыгарь»: в ПФО ядерную войну считают маловероятной, в Москве — вполне вероятной

Жители одного из мегаполисов Приволжского федерального округа считают маловероятным использование ядерного оружия кем-то из сторон в ходе спецоперации России на Украине. Такие данные привели после исследования аналитики telegram-канала «Незыгарь». Серия диагностических фокус-групп проводилась 4 и 5 мая в крупных городах России.

Согласно данным исследования, жители Москвы считают, что при условии дальнейшей эскалации конфликта и значительного вмешательства в него стран Евросоюза и США использование ядерного оружия одной из сторон может стать вполне вероятным. Чаще такое мнение выражали мужчины. Женщины в основном считали, что ядерной войны не будет.

Кроме того, большинство участников опроса выразили уверенность, что Россия сможет противостоять поставкам оружия из ЕС и США на Украину. Также они считают главной целью спецоперации — обеспечение безопасности России. В основном респонденты отметили, что доверяют российским СМИ, однако только если речь идет об официальной информации.

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На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит признаков повышенной готовности российских ядерных сил. Он подчеркнул, что ядерную войну нельзя вести и выиграть тоже.



6 мая заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно. Страна твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана».

Дарья Акимова