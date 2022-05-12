«Незыгарь»: в ПФО ядерную войну считают маловероятной, в Москве — вполне вероятной
Жители одного из мегаполисов Приволжского федерального округа считают маловероятным использование ядерного оружия кем-то из сторон в ходе спецоперации России на Украине. Такие данные привели после исследования аналитики telegram-канала «Незыгарь». Серия диагностических фокус-групп проводилась 4 и 5 мая в крупных городах России.
Согласно данным исследования, жители Москвы считают, что при условии дальнейшей эскалации конфликта и значительного вмешательства в него стран Евросоюза и США использование ядерного оружия одной из сторон может стать вполне вероятным. Чаще такое мнение выражали мужчины. Женщины в основном считали, что ядерной войны не будет.
Кроме того, большинство участников опроса выразили уверенность, что Россия сможет противостоять поставкам оружия из ЕС и США на Украину. Также они считают главной целью спецоперации — обеспечение безопасности России. В основном респонденты отметили, что доверяют российским СМИ, однако только если речь идет об официальной информации.
На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит признаков повышенной готовности российских ядерных сил. Он подчеркнул, что ядерную войну нельзя вести и выиграть тоже.
6 мая заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно. Страна твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана».
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