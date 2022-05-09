Бибилов заявил, что референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится

Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится, сообщил действующий президент республики Анатолий Бибилов после признания победы своего оппонента Алана Гаглоева во втором туре выборов главы республики.



По его словам, все документы для проведения референдума собраны и поданы в Центризбирком. ЦИК после рассмотрения подаст документы в Верховный суд, а затем будет определяться дата проведения референдума, сообщает «РИА Новости».

Явка избирателей на президентских выборах в Южной Осетии превысила 30%. По данным ЦИК республики после обработки 18% протоколов, во втором туре Гаглоев набирает 59,22% голосов, а Бибилов — 37%. Бибилов признал поражение на выборах и пожелал Гаглоеву успешной работы.

Маргарита Головатенко