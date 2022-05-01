Минтруд России: свыше 1 млн заявлений подано для получения выплат для детей от 8 до 17 лет

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Глава Минтруда России Антон Котяков рассказал, что для получения новой выплаты малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 17 лет было подано 1,1 млн заявлений на 1,6 млн детей. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам министра, 923 тысячи из них заполнены на портале «Госуслуги» с 26 по 30 апреля. В ведомстве также напомнили, что пособие рассчитывается с 1 апреля. Семьям, обратившимся за выплатой в мае, начисление произведут за 2 месяца. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода — апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

Отмечается, что срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней. Однако, если для сбора данных требуется больше времени, он может быть продлен.

Фото: Максим Платонов

В середине апреля президент России Владимир Путин поручил обеспечить повышение доступности мер социальной поддержки для семей с детьми, доход которых существенно снизился после 1 марта 2022 года. Также правительству страны необходимо проработать вопрос снижения уровня бедности населения и неравенства населения по доходам.

Всего в 2022 году на пособия малообеспеченным семьям России с детьми выделят 505 миллиардов рублей. Размер пособия в среднем — от 6 до 12 тысяч рублей. Сумма зависит от региона России и финансовой ситуации в семье.

Дарья Акимова