Роскачество обнаружило фитостерины в сыре татарстанского производства

Роскачество проверило образцы сыра «Тильзитер» и обнаружило, что большинство из них являются качественными. Только два товара имеют признаки фальсификации.

В «Тильзитере» марок «ЕмСыры» (Казань) и «Сырная долина» (Курская область, село Отрешково) специалисты обнаружили фитостерины и выявили несоответствие жирнокислотного состава.

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14 торговых марок сыра отвечают всем требованиям законодательства. Роскачество обнаружило кишечную палочку в сыре Laime, который произведен в Санкт-Петербурге и закуплен в сети гипермаркетов «Лента», передает ТАСС.

В прошлом году Роскачество уведомили об ухудшении качества красной икры. При исследовании продукта в 15 из 21 образца обнаружили кишечную палочку, в шести — повышенный уровень микробной обсемененности, в двух — запрещенный в России консервант уротропин.

Татьяна Леухина