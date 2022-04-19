В Минпромторге оценили, во сколько обойдется стоимость обновления авиапарка вертолетов

На обновление авиапарка вертолетов по системе «трейд-ин» в ближайшие 3 года потребуется 3,7 миллиарда рублей, оценили в АО «Вертолеты России». Минпромторг предлагает заложить необходимую сумму в бюджет, говорится в письме замминистра Олега Бочарова.

Ведомство совместно с АО «Вертолеты России» разработало проект постановления правительства РФ об утверждении правил предоставления субсидий на возмещение части затрат организаций на приобретение новых вертолетов взамен вертолетов, сданных на утилизацию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проект предполагает предоставление субсидий в объеме 57 миллионов рублей и 32 миллиона рублей за один сдаваемый в утилизацию вертолет типа Ми-8 и Ми-2 соответственно, передает «РИА Новости».

По оценке Бочарова, на реализацию указанной госпрограммы потребуется 3,7 миллиарда рублей», в том числе в 2022 году — 940 миллионов рублей, в 2023 году — 1,4 миллиарда рублей, в 2024 году — 1,4 миллиарда рублей.

На прошлой неделе первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что авиакомпании страны получат субсидии в размере до 110 млрд рублей на операционную деятельность.



В конце марта в «Ростехе» рассказали, что намерены перестроить существующие авиапрограммы и поставить на российский рынок больше 500 гражданских отечественных самолетов до 2030 года.



Татьяна Леухина