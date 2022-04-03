Исследование: Казань и Челны вошли в топ-10 городов России по количеству женщин среди самозанятых

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань и Набережные Челны вошли в список городов России с наибольшим количеством женщин среди самозанятых. Таковы результаты исследования маркетплейса Qugo.ru.

В лидерах по данному показателю находится Москва. В столице 31% самозанятых — это женщины, 69% — мужчины. Также в топ-10 вошли Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Ростов-на-Дону.

Фото: pixabay.com

По данным маркетплейса, самозанятые наиболее востребованы в службах доставки, такси, ретейле, складской логистике, управляющих компаниях и др. Также ожидается увеличение спроса на самозанятых в сфере креативных индустрий, передает ТАСС.

В 2021 году в Татарстане число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства с учетом самозанятых составило 787 тысяч человек. Это на 14,5% больше по сравнению с 2020 годом. Одной из причин роста показателей стала реализация комплекса республиканских мер поддержки.

Диана Жиленкова