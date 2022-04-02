Казанский лицеист победил на олимпиаде имени Леонарда Эйлера по математике

Ученик 7-го класса казанского лицея-интерната №2 Максим Большаков получил диплом первой степени на олимпиаде имени Леонарда Эйлера по математике. Об этом сообщает Министерство образования и науки Татарстана.

Заключительный этап олимпиады проходил с 26 по 29 марта в Кирове. Участие принимали 217 обучающихся из 28 регионов России. От Татарстана на олимпиаду приехали школьники из семи учебных заведений Казани, Набережных Челнов и Заинского района.

Фото: Максим Платонов (архив)

Диплом третьей степени получили ученик 8-го класса лицея №131 Вахитовского района Казани Глеб Мекешкин, ученик 8-го класса IT-лицея КФУ Арсений Мурзенков и ученик 8-го класса лицея им. Лобачевского КФУ Андрей Кандрашкин.

В феврале сообщалось, что ученики лицея имени Лобачевского КФУ получили золотые медали по итогам XVIII Международной Жаутыковской олимпиады. Также серебряные медали получили ученики лицеев имени Лобачевского КФУ и «Иннополис».

Диана Жиленкова