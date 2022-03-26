Скончался бывший замглавы МВД по Татарстану Андрей Вазанов

Скончался заслуженный ветеран МВД по Татарстану, генерал-майор юстиции в отставке Андрей Вазанов, ему было 59 лет, сообщили в республиканском МВД.



Андрей Вазанов родился в Чувашии в 1962 году. Окончил Казанский государственный университет. Начал служить в органах внутренних дел в 1984 году на должности следователя Кировского районного исполкома Казани.

С 1984 по 1999 год проходил службу на различных должностях следственных подразделений территориальных и структурных органов внутренних дел Татарстана. С 1999 по 2011 год был заместителем министра внутренних дел — начальником Главного следственного управления при МВД по республике.

Андрей Вазанов — ветеран боевых действий. Он награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «Георгия Жукова», именным оружием — пистолетом Макарова, Почетными грамотами МВД России и Татарстана.

Церемония прощания с Андреем Вазановым состоится в 10.00 в Культурном центре им. А.С. Пушкина 28 марта, похороны пройдут на Арском кладбище в Казани.

Маргарита Головатенко