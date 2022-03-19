Сегодня в Казани пройдут весенние сельскохозяйственные ярмарки

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня в столице Татарстана возобновляют работу традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает мэрия города.

Торговля будет проходить каждую неделю по субботам на 15 городских площадках с 6.00 до 12.00 при участии предприятий районов республики и агрохолдингов.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Например, в Авиастроительном районе сельскохозяйственные ярмарки будут организованы по следующим адресам:

улица Дементьева, 7;

улица Ленинградская, 27;

улица Беломорская, 69.

С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте мэрии Казани. Торговля также будет проходить в Вахитовском, Кировском, Ново-Савиновском и других районах города.

На прошлой неделе Кабмин РТ распорядился провести сельскохозяйственные ярмарки в республике с 19 марта по 23 апреля для сдерживания роста цен. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Диана Жиленкова