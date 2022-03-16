Путин потребовал обеспечить доступность товаров на потребительском рынке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения доступности товаров на потребительском рынке. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, это особенно касается товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий. Путин отметил, что необходимо оперативно решать логистические проблемы. При этом требуется исключить ручное вмешательство в регулирование цен, так как именно увеличение предложения приведет к их снижению и стабилизации.

Он также обратился к российским экспортерам и заявил, что в ситуации возникающих сложностей с поставками на зарубежные рынки нужно не сокращать производство, а направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. Это, по мнению Путина, должно вести к снижению цен внутри страны. Президент попросил правительство, ФАС и региональные власти постоянно отслеживать ситуацию на этих рынках.

Сегодня Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ». Согласно документу, подразумевается принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий жителей страны, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Дарья Акимова