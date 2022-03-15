Новости общества

11:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советских воинов в Словакии

08:53, 15.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советских воинов в Словакии
Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения мемориала советских воинов в Словакии, сообщает RT со ссылкой на ведомство.

Злоумышленники 3 марта облили синей и желтой красками центральный мемориал советских воинов в Братиславе — комплекс «Славин», в котором покоятся 6 845 красноармейцев, погибших в боях с фашистами в Словакии.

В СК отметили, что действия злоумышленников направлены против интересов РФ в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Бастрыкин поручил установить обстоятельства произошедшего по уголовному делу.

14 марта МИД РФ был возмущен заявлением коллег из Словакии, которые назвали осквернение центрального мемориала «взыванием к России», чтобы та завершила военные действия на Украине.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также