Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советских воинов в Словакии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения мемориала советских воинов в Словакии, сообщает RT со ссылкой на ведомство.



Злоумышленники 3 марта облили синей и желтой красками центральный мемориал советских воинов в Братиславе — комплекс «Славин», в котором покоятся 6 845 красноармейцев, погибших в боях с фашистами в Словакии.

В СК отметили, что действия злоумышленников направлены против интересов РФ в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Бастрыкин поручил установить обстоятельства произошедшего по уголовному делу.

14 марта МИД РФ был возмущен заявлением коллег из Словакии, которые назвали осквернение центрального мемориала «взыванием к России», чтобы та завершила военные действия на Украине.

Маргарита Головатенко