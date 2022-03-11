В Минобороны РФ заявили, что Киев продолжает отвергать гуманитарные коридоры в сторону России

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Украинская сторона по-прежнему отвергает гуманитарные коридоры в сторону России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в настоящее время Киев согласовал два из десяти гуманитарных коридоров, предложенных ранее российской стороной. В свою очередь, РФ одобрила четыре предложенных Украиной маршрута из Изюма, Энергодара, Волновахи и на житомирском направлении.



Фото: скриншот видео vk.com/mil

Как отметили в Минобороны РФ, за последние сутки в Россию решили эвакуироваться более 23 тысяч человек. В ведомстве добавили, что на Украину доставили свыше 1,6 тысячи тонн гуманитарного груза, также организовано 212 гуманитарных акций, передает ТАСС.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что российская сторона планирует в одностороннем порядке ежедневно с 10.00 открывать гуманитарные коридоры из районов проведения спецоперации на Украине.

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Диана Жиленкова