Минобороны России: Вооруженные силы вывели из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске

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Вооруженные силы РФ ударом высокоточного оружия вывели из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Об этом сообщает Минобороны РФ.



Подразделения Вооруженных сил РФ продолжают наступательные действия, они продвинулись вперед на 17 километров. Российская авиация за сутки уничтожила 107 объектов ВСУ, в том числе 6 пунктов управления, 14 складов, 11 мест скопления боевой техники. С начала спецоперации из строя вывели 3 213 объектов военной инфраструктуры Украины.

Российская авиация и ПВО сбили 3 украинских вертолета Ми-24, 8 беспилотных летательных аппаратов, включая пять «Байрактар ТБ-2». Войска ДНР освободили город Волноваха, передает ТАСС.



Вчера военное ведомство отчиталось о деятельности биолабораторий на Украине. Согласно документам, там проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.



Хронология спецоперации на Украине — в сюжете «Реального времени».

Татьяна Леухина