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Жители Кировского и Московского районов Казани временно останутся без воды

00:36, 11.03.2022
Жители Кировского и Московского районов Казани временно останутся без воды
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ряде жилых домов Кировского и Московского районов Казани временно отключат водоснабжение. Причиной стали работы по замене запорной арматуры на сетях водопровода по улице Кулахметова, сообщает мэрия города.

Водоснабжение будет отключено 15 марта в 21:00, его восстановят на следующий день в 6:00. Воды не будет в домах на улицах Бакалейной, Батыршина, Восстания, Баруди, Кулахметова, Петрова, Фрунзе и др. С полным списком домов можно ознакомиться на сайте казанской мэрии.

Ранее водоснабжение отключили в некоторых домах Ново-Савиновского района. Без воды временно остались горожане, проживающие на улицах Гаврилова и Маршала Чуйкова. Отключение связано с работами по подключению водопровода.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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