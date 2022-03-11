В Казани проведут капремонт жилого дома на улице Товарищеской

В Казани капитально отремонтируют дом №42 по улице Товарищеской. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Ремонтные работы должны пройти в этом году в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

В феврале сообщалось, что в Авиастроительном районе города в текущем году капитально отремонтируют три дома. Ремонтные работы пройдут в домах №2 на улице Желябова, №12 на улице Молодежной и №4 на улице Пржевальского.

В целом по Татарстану в этом году запланирован капремонт 760 многоквартирных домов общей площадью более 4,7 млн «квадратов». На эти цели предусмотрели 6,4 млрд рублей.

Диана Жиленкова