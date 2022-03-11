Казанская спортивная школа олимпийского резерва «Юность» сменит название
В Казани спортивную школу олимпийского резерва «Юность» переименуют в спортивную школу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Центральный». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Директору учреждения поручено обеспечить представление устава в новой редакции на утверждение в Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани.
В январе стало известно, что казанская спортивная школа единоборств «Ак Барс» получит новое название — «Спортивная школа олимпийского резерва единоборств «Ак Барс». А в октябре спортивную школу олимпийского резерва «Тасма» переименовали в спортивную школу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Тасма».
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