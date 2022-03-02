Госдума 4 марта рассмотрит вопрос об уголовном наказании за фейки о действиях российских военных

Госдума в пятницу, 4 марта, рассмотрит законопроект о привлечении к уголовной ответственности за фейки о действиях вооруженных сил РФ в военных операциях. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Боярский.

По его словам, сейчас против России ведется широкомасштабная цифровая дискредитационная кампания. Нужно сделать шаг «в сторону зачистки интернета от фейков, которые порядком всем надоели еще до операции».

Фото: duma.gov.ru

Тысячи ложных сообщении вводят в заблуждение жителей России и Украины, передает ТАСС его слова.

В понедельник председатель Госдумы России Вячеслав Володин одобрил предложение думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки, связанные с действиями Вооруженных сил России. Депутаты уже приступили в разработке документа. Уголовная ответственность за распространение недостоверной информации может достигать до 15 лет лишения свободы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за антироссийскими фейками по поводу военной операции на Украине стоят натовские спецслужбы.



Татьяна Леухина