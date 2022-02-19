G7 заявила о готовности к диалогу с Россией по евробезопасности и укреплению доверия

В G7 выразили готовность вести диалог с Россией по европейской безопасности, укреплению доверия и контролю над вооружениями. Об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7 после встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Страны участницы заявили, что приняли во внимание заявление России о готовности к дипломатическому взаимодействию, передает «РИА Новости».

На Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский предложил встретиться российскому лидеру Владимиру Путину. Также он заявил о необходимости введения санкций против России уже сейчас.



Вчера пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что взаимодействие России с США по проекту договора о гарантиях безопасности будет продолжаться. В четверг Министерство иностранных дел России опубликовало документ со своей реакцией на полученный от США ответ по проекту договора между РФ и Штатами о гарантиях безопасности.



Татьяна Леухина