В Кремле рассказали о дальнейших переговорах по гарантиям безопасности
В Креме заявили, что взаимодействие России с США по проекту договора о гарантиях безопасности будет продолжаться. Переговоры будут вестись и дальше.
— Сейчас будут определенные контакты на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел, — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о формате дальнейшего взаимодействия.
По его словам, дальнейшая судьба проекта гарантий безопасности будет зависеть от переговоров сторон. «Посмотрим, как это будет происходить», — цитирует Пескова ТАСС.
Накануне Министерство иностранных дел России опубликовало документ со своей реакцией на полученный от США ответ по проекту договора между РФ и Штатами о гарантиях безопасности. Его передали приглашенному в ведомство американскому послу Джону Салливану.
В документе указано, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Москва обратила внимание, что Штаты выбрали для себя лишь «удобные» положения в проекте и к тому же «перекрутили» в сторону создания преимуществ для себя и своих союзников.
Напомним, проект договора о гарантиях безопасности МИД России опубликовал в декабре 2021 года. Документ обсуждается уже два месяца.
Так, в январе Россия и США провели консультации по вопросам безопасности в Женеве, а 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Однако по их итогам в МИД России заявили, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по нерасширению Североатлантического альянса. Их позицию замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал непробиваемой.
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