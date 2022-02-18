В Кремле рассказали о дальнейших переговорах по гарантиям безопасности

В Креме заявили, что взаимодействие России с США по проекту договора о гарантиях безопасности будет продолжаться. Переговоры будут вестись и дальше.

— Сейчас будут определенные контакты на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел, — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о формате дальнейшего взаимодействия.

По его словам, дальнейшая судьба проекта гарантий безопасности будет зависеть от переговоров сторон. «Посмотрим, как это будет происходить», — цитирует Пескова ТАСС.

Накануне Министерство иностранных дел России опубликовало документ со своей реакцией на полученный от США ответ по проекту договора между РФ и Штатами о гарантиях безопасности. Его передали приглашенному в ведомство американскому послу Джону Салливану.

В документе указано, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Москва обратила внимание, что Штаты выбрали для себя лишь «удобные» положения в проекте и к тому же «перекрутили» в сторону создания преимуществ для себя и своих союзников.

Напомним, проект договора о гарантиях безопасности МИД России опубликовал в декабре 2021 года. Документ обсуждается уже два месяца.

Так, в январе Россия и США провели консультации по вопросам безопасности в Женеве, а 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Однако по их итогам в МИД России заявили, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по нерасширению Североатлантического альянса. Их позицию замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал непробиваемой.



Татьяна Демина