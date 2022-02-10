В Казани на уборку снега выйдут 398 единиц техники и 109 дорожных рабочих

В Казани на уборку снега выйдут 109 дорожных рабочих и 398 единиц специальной техники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Вывозить снег будут со следующих участков улиц: Адоратского, Амирхана, Арбузова, Баумана, Декабристов, Дементьева, Кремлевской, Пушкина, с Оренбургского тракта, из Щербаковского переулка и других участков улиц.

Фото: kzn.ru

Дорожники просят казанцев не парковать машины вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

Сегодня на Казань вновь обрушился снегопад — он стал самым сильным за всю нынешнюю зиму. При этом доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев предупредил, что это были не последние осадки. По прогнозу Гидрометцентра РТ, снег будет идти до конца недели. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина