Аналитики назвали самые онлайн-активные села Татарстана

По итогам 2021 года село Введенская слобода в Верхнеуслонском районе Татарстана признано наиболее онлайн-активным. К таким выводам пришли аналитики «Мегафона». Они изучили мобильный трафик с помощью инструментов big data.

В селе Введенская слобода в среднем на пользователя ежемесячно приходилось свыше 67 Гб трафика. Второе место — у поселка городского типа Нижняя Мактама, расположенного рядом с Альметьевском. Здесь на пользователя в среднем приходилось порядка 36 Гб трафика. Замыкает первую тройку село Большие Кабаны, где абонент «Мегафона» загружает 35 Гб в месяц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среднем городские жители используют значительно меньше интернет-трафика, чем сельчане, — всего 20—25 Гб в месяц. В рейтинге городов Казань оказалась на третьей строчке, уступив Иннополису и Агрызу. За год среднемесячный трафик в смартфоне татарстанца увеличился на 38%.

В январе министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин сообщал, что инвестиции операторов мобильной связи в Татарстане составят порядка 4 млрд рублей в этом году. Для обеспечения качественной сотовой связи ожидается построить 350 новых базовых станций, еще 750 станций хотят модернизировать.



Татьяна Леухина