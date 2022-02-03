Управляющие компании Челнов получили штрафы на 450 тысяч рублей за неубранный снег

Фото: Дмитрий Резнов

В Набережных Челнах в январе 17 должностных лиц из управляющих компаний были привлечены к ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по уборке придомовой территории от снега, рассказал руководитель челнинской зональной жилищной инспекции Шамиль Мухаметдинов. Об этом сообщается на официальном сайте города.

По словам Мухаметдинова, с начала 2022 года уже выдано 17 штрафов на 450 тысяч рублей, тогда как за весь прошлый год нарушений было всего на сумму более 2 млн рублей. Он отметил, что это очень много, а также что жителям города следует обращаться по вопросам уборки снега в управляющую компанию.

Мухаметдинов добавил, что в 2021 году были возбуждены административные дела в отношении 40 должностных лиц. А в декабре того года все управляющие компании и товарищества собственников жилья получили предостережения от жилищной инспекции.

В 2021 году всего в жилищную инспекцию Челнов поступило 1773 обращения, тогда как в 2020 году — 1767.

Фото: nabchelny.ru

1 февраля в Набережных Челнах снежный навес упал с крыши дома на семилетнюю девочку. Ребенок не получил травм, но испугался. Городская прокуратура проводила проверку информации.

Дарья Акимова