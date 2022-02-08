Байден перепутал страну, которая может «вторгнуться» на Украину, — вместо России он назвал Германию

Президент США Джо Байден перепутал страну, которая может организовать вторжение на Украину. Вместо России политик назвал Германию. Оговорка произошла в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

— Если Германия… Если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, то тогда «Северного потока — 2» не будет, мы положим ему конец, — приводит слова американского президента RT.

Фото: pixabay.com

В выходные американское агентство Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину. Позже публикацию удалили, а руководство организации извинилось за инцидент. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил заменить термин fake news на Bloomberg news.

В прошлом месяце Байден не исключил введения личных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае «вторжения» на Украину. Слухи о возможном вторжении распространяются не первый месяц, а представители РФ неоднократно опровергали их.

Диана Жиленкова