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Салават Юзеев выпустил веб-сериал о независимой татарской музыке «Ехали татары»

16:09, 04.02.2022
Салават Юзеев выпустил веб-сериал о независимой татарской музыке «Ехали татары»
Фото: Кадр из сериала

Режиссер, писатель, драматург Салават Юзеев и лейбл Yummy Music представили в интернете веб-сериал о независимой татарской музыке «Ехали татары». В каждом эпизоде — музыканты, играющие рок, рэп, инди-фолк на татарском языке:

  • Радиф Кашапов — вокалист лаборатории qaynar, креативный директор лейбла Yummy Music — на экскурсии по Старо-Татарской слободе.
  • Оскар Юнусов — лидер группы Gauga — до, во время и после сольного концерта.
  • Группа Juna в путешествии в Лаишевском районе.
  • Зарина Вильданова — вокалистка The CheekLaWeek — на репетиции перформанса sak-sok.
  • Рэпер Усал — в виде каллиграфа Назима Исмагилова.
  • Ренат Ахметшин (группа «Карт Аяк») — на репетиции своей детской команды в «Школе рока».

Герои размышляют о том, что такое для них татарская музыка, зачем они занимаются этим непростым делом, а Юзеев показывает, как они выглядят вне сцены. Авторы планируют направить материал на кинофестивали России и мира.

О своем пути в творческую профессию Юзеев рассказывал в интервью «Реальному времени». В частности, тогда он говорил, что ему «хотелось бы снять татарские обряды, татарские песни».

Зиннур Мухаметов
ОбществоКультура Татарстан

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