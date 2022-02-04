Салават Юзеев выпустил веб-сериал о независимой татарской музыке «Ехали татары»

Фото: Кадр из сериала

Режиссер, писатель, драматург Салават Юзеев и лейбл Yummy Music представили в интернете веб-сериал о независимой татарской музыке «Ехали татары». В каждом эпизоде — музыканты, играющие рок, рэп, инди-фолк на татарском языке:

Радиф Кашапов — вокалист лаборатории qaynar, креативный директор лейбла Yummy Music — на экскурсии по Старо-Татарской слободе.

Оскар Юнусов — лидер группы Gauga — до, во время и после сольного концерта.

Группа Juna в путешествии в Лаишевском районе.

Зарина Вильданова — вокалистка The CheekLaWeek — на репетиции перформанса sak-sok.

Рэпер Усал — в виде каллиграфа Назима Исмагилова.

Ренат Ахметшин (группа «Карт Аяк») — на репетиции своей детской команды в «Школе рока».

Герои размышляют о том, что такое для них татарская музыка, зачем они занимаются этим непростым делом, а Юзеев показывает, как они выглядят вне сцены. Авторы планируют направить материал на кинофестивали России и мира.

О своем пути в творческую профессию Юзеев рассказывал в интервью «Реальному времени». В частности, тогда он говорил, что ему «хотелось бы снять татарские обряды, татарские песни».



Зиннур Мухаметов