Глава Тукаевского района раскритиковал жителей из-за мусора и бездомных собак

Фото: Максим Платонов

Глава Тукаевского района Фаил Камаев раскритиковал жителей за мусор и безответственность в уходе за животными, сообщают Chelny-biz.ru.



Глава поселения Адель Даутов отчитался, что по регулированию количества безнадзорных животных Исполком заключил договор с ИП Мадьянкиным. Он регулярно по заявкам жителей отлавливает бродячих собак, чипирует и стерилизует. В последний отлов 26 января отловили шесть животных.

Жители жалуются на мусор на главной дороге, ведущей в Большую Шильну — там круглый год сваливают мусор. Территорию обслуживает «Татавтодор», хлам на днях уберут, сказал Даутов.

«Надо, конечно, постоянно работать с «Татавтодором», но это не то предприятие, которое собирает мусор по остановкам», — сказал Камаев и отметил, что за вынос мусора на остановочный павильон должны нести ответственность жители.

Камаев считает, что за собак ответственность тоже лежит на людях: «Мы можем их только выловить, стерилизовать, кастрировать, чипировать, а потом привезти обратно. А как по-другому? Убивать их нельзя! Эти собаки ведь есть просят! А что они будут делать, если их не кормить? Вот и начинают нападать на людей! Где ответственность жителей, которые содержат этих собак? Пока не будет ответственности за собак, никогда порядка не будет».

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана на совещании в Доме Правительства РТ вчера поднял вопрос о безопасности граждан и исключении нападения бездомных собак на людей. Он отметил, что, согласно данным системы «Инцидент менеджмент» в 2021 году, в социальных сетях по этой теме выявили 1 447 жалоб граждан — это на 42% больше показателя прошлого года. В данных приводятся лишь факты, нашедшие отклик в соцсетях, о других случаях неизвестно.

С начала 2022 года на горячую линию по отлову безнадзорных собак от жителей Казани поступило около 350 заявок. Всего за время работы линии, с июля 2021 года, казанцы оставили более 3,2 тысячи заявок. Всех отловленных собак вакцинируют от разных заболеваний, стерилизуют, обрабатывают от паразитов, потом выпускают на прежнее место обитания.

Маргарита Головатенко