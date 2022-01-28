В Казани в прошлом году увеличился пассажиропоток в общественном транспорте

В Казани в 2021 году пассажиропоток в общественном транспорте увеличился на 12,6% по сравнению с 2020 годом. В прошлом году им воспользовались 206,6 млн пассажиров. При этом показатели не восстановились до допандемийного 2019 года, когда общественным транспортом воспользовались 260,6 млн пассажиров.

Казанцы чаще всего ездили на автобусах. В 2021 году они перевезли более 146,5 млн пассажиров. Трамваями воспользовались 13,1 млн пассажиров, троллейбусами — 19,3 млн пассажиров, метрополитеном — 27,8 млн пассажиров.



Фото: kzn.ru

В прошлом году на 4,5% увеличилось количество льготных поездок, по сравнению с 2020 годом. В Казани более 445 тысяч человек получили льготные транспортные карты. Ежемесячно пополняется более 117 тысяч таких карт, сообщается на сайте мэрии Казани.

В конце января председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков рассказал, что в 2021 году из-за введения кодов пассажиропоток упал на 30%, на ряде маршрутов — до 50%. Тогда он сообщал, что не перевозчики не получали компенсацию убытков из-за новых мер.



Татьяна Леухина