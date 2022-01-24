В Казани пробки в понедельник вечером достигли 8 баллов
В Казани образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Заторы из-за ДТП образовались на улицах Фатыха Амирхана, Петра Витера, Дементьева, Тукая. Движение затруднено на улицах Тихомирнова, Пушкина, Лево-Булачной, Достоевского, Ершова, Аграрной, Бухарской, Родины, Академика Сахарова, Фучика.
Также пробки наблюдаются на улицах Комиссара Габишева, Кул Гали, Технической, Декабристов, Чуйкова, на проспекте Ямашева.
Утром в столице Татарстана образовались 7-балльные пробки.
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