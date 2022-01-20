Власти Германии планируют ввести безвизовый режим для студентов и школьников из России

Правительство Германии планирует отменить визы для российских школьников и студентов в возрасте до 25 лет. Это намерение оно закрепило в своем внутреннем коалиционном договоре, пишет RT со ссылкой на генконсула Германии в Новосибирске Бернда Финке.

По мнению Финке, это может положительно отразиться на отношениях между Германией и Россией в части молодежного обмена в научной сфере. Также он добавил, что в настоящее время немецкое консульство помогает студентам и преподавателям вузов в получении виз и надеется на решение проблемы с этим в дальнейшем.

Кроме того, Финке сообщил, что для одобрения вопроса с визами для российской молодежи потребуется согласие всех стран-участников Шенгенского соглашения, и немецкие власти в ближайшее время обсудят это с ними.

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О подобном намерении правительства Германии сообщалось еще в конце ноября прошлого года. Идею поддержал координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ, Центральной Азией и странами Восточного партнерства, депутат бундестага от партии СДПГ Йохан Заатхоф.

Дарья Акимова