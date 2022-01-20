В Татарстане возобновили работу ледовой переправы через Каму
В Татарстане возобновили работу ледовой переправы через реку Каму по маршруту: село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня утром работа объекта была ограничена из-за неблагоприятных погодных условий.
По этой причине работа переправы была приостановлена и вчера утром, однако днем ее возобновили.
Переправу ввели в эксплуатацию в начале января. Ее протяженность составляет 640 м, ширина проезжей части — 20 м, а расстояние между полосами — 150 м. Допустимая масса транспорта — до 3,5 тонны.
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