В Татарстане возобновили работу ледовой переправы через Каму

Фото: МЧС по РТ (архив)

В Татарстане возобновили работу ледовой переправы через реку Каму по маршруту: село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром работа объекта была ограничена из-за неблагоприятных погодных условий.



Фото: mchs.tatarstan.ru

По этой причине работа переправы была приостановлена и вчера утром, однако днем ее возобновили.



Переправу ввели в эксплуатацию в начале января. Ее протяженность составляет 640 м, ширина проезжей части — 20 м, а расстояние между полосами — 150 м. Допустимая масса транспорта — до 3,5 тонны.

Диана Жиленкова