Возобновлена работа ледовой переправы через Каму в Татарстане
В Татарстане возобновили работу ледовой переправы через реку Каму по маршруту село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района.
Переправа работает в круглосуточном режиме, разрешено движение транспорта массой до 3,5 тонны, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Работу переправы приостанавливали сегодня утром из-за неблагоприятных погодных условий.
Переправу ввели в эксплуатацию в начале месяца. Ее протяженность составляет 640 м, ширина проезжей части — 20 м, а расстояние между полосами — 150 м. На объекте разрешено движение транспорта массой до 3,5 тонны.
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