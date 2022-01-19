Новости общества

14:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Возобновлена работа ледовой переправы через Каму в Татарстане

13:02, 19.01.2022
Возобновлена работа ледовой переправы через Каму в Татарстане
Фото: МЧС по РТ (архив)

В Татарстане возобновили работу ледовой переправы через реку Каму по маршруту село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района.

Переправа работает в круглосуточном режиме, разрешено движение транспорта массой до 3,5 тонны, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Работу переправы приостанавливали сегодня утром из-за неблагоприятных погодных условий.

Фото: МЧС по РТ (архив)

Переправу ввели в эксплуатацию в начале месяца. Ее протяженность составляет 640 м, ширина проезжей части — 20 м, а расстояние между полосами — 150 м. На объекте разрешено движение транспорта массой до 3,5 тонны.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также