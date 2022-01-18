В Казани приостановили работу катка в парке «Черное озеро»
Сегодня каток в казанском парке «Черное озеро» работать не будет. Об этом рассказали в мэрии города.
Так, в течение вчерашнего дня продолжались работы по заливке катка, однако из-за погодных условий лед не успел замерзнуть.
Несколько дней назад в парке работал «Добрый каток». Для посетителей подготовили конкурсы, также горожан ожидали выступления фигуристов и мастер-классы по фигурному катанию. Собранные c проката коньков средства пошли на благотворительность.
Вчера сообщалось, что каток в парке «Черное озеро» стал одной из площадок, где казанцы встретили Новый год.
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