В Казани приостановили работу катка в парке «Черное озеро»

Фото: Илья Репин

Сегодня каток в казанском парке «Черное озеро» работать не будет. Об этом рассказали в мэрии города.

Так, в течение вчерашнего дня продолжались работы по заливке катка, однако из-за погодных условий лед не успел замерзнуть.

Фото: Илья Репин

Несколько дней назад в парке работал «Добрый каток». Для посетителей подготовили конкурсы, также горожан ожидали выступления фигуристов и мастер-классы по фигурному катанию. Собранные c проката коньков средства пошли на благотворительность.

Вчера сообщалось, что каток в парке «Черное озеро» стал одной из площадок, где казанцы встретили Новый год.

Диана Жиленкова