В новогодние праздники парки Казани посетили более полумиллиона человек

В столице Татарстана завершилась зимняя программа «Вот-вот», проходившая с 17 декабря по 15 января и включавшая в себя 87 бесплатных мероприятий в 24 парках города. Об этом сообщили в мэрии Казани.

В период новогодних праздников парки города посетили более 500 тысяч человек. А новогоднюю ночь 50 тысяч горожан провели у Центра семьи «Казан» и на катке в парке «Черное озеро».

Фото: realnoevremya.ru

Недавно стало известно, что в новогодние праздники Татарстан принял 140 тысяч гостей. В этот период на территории республики работали 308 гостиниц, хостелов, санаториев и баз отдыха.

Диана Жиленкова