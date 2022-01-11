Глава Минприроды исполнил желание мальчика из Татарстана

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов исполнил мечту 15-летнего Дамира Кмулина из Татарстана посетить Санкт-Петербург. Путешествие было организовано в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

Дамир приехал в Петербург вместе с мамой. Они побывали в Исаакиевском соборе, на крейсере «Аврора», увидели Ростральные колонны, посетили с экскурсиями Эрмитаж, музей Суворова, Военно-морской музей, передает ТАСС.

Фото: wikimedia.org

Также Козлов подарил семье билеты в Мариинский театр на оперу «Ночь перед Рождеством» и книгу о Петербурге.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание Мансура Сарсенбаева из Астраханской области, который мечтал оказаться на матче футбольного клуба «Спартак».

Татьяна Леухина