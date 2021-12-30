Росстат назвал статистику по рождаемости и смертности в стране за ноябрь 2021 года

Росстат назвал данные по рождаемости и смертности в России в течение ноября 2021 года. Об этом сообщают «РИА Новости».

За этот период рождаемость в стране выросла на 1,8%, смертность увеличилась на 17% в сравнении с ноябрем прошлого года. В предпоследнем месяце года родились 114 977 младенцев против 112 918 в ноябре прошлого года. Всего с января по ноябрь 2021 года в России появились на свет более 1,28 млн младенцев. Это на 1,6% меньше, чем в январе — ноябре 2020 года, тогда рождаемость составила 1,3 млн человек.

В ноябре 2021 года в стране умерли 257 292 человека, тогда как в ноябре прошлого — 219 872 человека. За январь — ноябрь уходящего года умерли почти 2,23 млн человек, что на 18,5% больше, чем за такой же период 2020 года, когда скончались 1,88 млн человек.

Естественная убыль российского населения за 11 месяцев 2021 года составила 945 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сообщалось, что в Татарстане численность населения превысила 4 миллиона человек. В республике вырос показатель смертности, а рождаемость снизилась.

Дарья Акимова