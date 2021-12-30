В Казани активисты устроили пикеты в защиту должности президента Татарстана

Фото: Максим Платонов

Активисты союза татарской молодежи «Азатлык» провели у Казанского кремля и на площади Свободы акцию с требованием сохранить должность президента Татарстана.



Активисты в том числе требовали сохранить институт президента, Конституционный суд РТ и вернуть обязательное изучение татарского языка. В обращении к властям в союзе призвали «использовать все демократические меры борьбы» для сохранения должности президента, в том числе обратиться в КС республики.

По словам лидера активистов Наиля Набиуллина, республика сдает позиции. «В 2017 году не был продлен договор о разграничении полномочий, далее татарский язык стал добровольным для изучения в школах, сейчас же планируется ликвидация Конституционного суда и института президентства», — приводит его слова «Коммерсантъ».

Из-за недавнего принятия закона о публичной власти в 2022 году в Татарстане будут менять Конституцию.

Президента Татарстана переименуют к лету 2022 года. Подробнее об этом решении — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко