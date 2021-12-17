В Казани арестовали водителя Porsche, лишенного прав за пьяную езду

Фото: скриншот

В Казани арестовали 29-летнего водителя Porsche на 10 суток за езду без прав. Об этом сообщили в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по Казани.

15 декабря машину остановили автоинспекторы. Оказалось, что водителя ранее лишили прав на 18 месяцев за пьяную езду. Молодого человека на месте отстранили от вождения и забрали удостоверение, которое он обязан был сдать после административного наказания.

Водителя доставили в территориальный отдел полиции, ему назначили наказание в виде административного ареста 10 суток. Автомобиль поместили на спецстоянку.

В Госавтоинспекции напомнили, что лишенные прав автовладельцы обязаны сдавать водительское удостоверение в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу постановления суда.

Ранее в Казани ГИБДД привлекла к ответственности водителя LADA Granta за дрифт на улице Подлужной.

