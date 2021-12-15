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Совет Федерации не исключает внесения уточнений и дополнений в закон об иноагентах

09:34, 15.12.2021
Совет Федерации не исключает внесения уточнений и дополнений в закон об иноагентах
Фото: council.gov.ru

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ не исключила внесения уточнений и дополнений в российский закон об иноагентах. Основываться будут на правоприменительной практике.

В докладе комиссии говорится, что закон об иноагентах чаще всего подвергается критике из-за «ограничения прав», пишет ТАСС.

— Однако предусмотренные законодательством санкции применяются не за деятельность как таковую, а за ее ведение без регистрации (аналогичный подход, но более жесткий содержится в законе США, известном как FARA), — отмечается в документе.

Фото: council.gov.ru

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что российское законодательство о СМИ-иноагентах следует обязательно обсудить с профессиональным сообществом. Особое внимание требуется уделить тому, как этот документ создавался, считает глава государства.

Татьяна Демина
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