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В Московском районе Казани снова открылась отапливаемая остановка с Wi-Fi

17:34, 09.12.2021
В Московском районе Казани снова открылась отапливаемая остановка с Wi-Fi
Фото: kzn.ru

В Московском районе Казани на остановке «Разъезд Восстания» по улице Васильченко снова открылась отапливаемая остановка, сообщает мэрия города.

Остановка оснащена системами кондиционирования и видеонаблюдения, Wi-Fi, устройством для зарядки телефона, вендинговым аппаратом и видеотабло. Еще имеется кнопка вызова экстренных служб.

Теплый остановочный павильон открывался в январе 2019 года, но в конце ноября был временно закрыт из-за действий вандалов. После этого в павильоне восстановили электрику, заменили розетки, светильники.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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