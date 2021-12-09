В Московском районе Казани снова открылась отапливаемая остановка с Wi-Fi
В Московском районе Казани на остановке «Разъезд Восстания» по улице Васильченко снова открылась отапливаемая остановка, сообщает мэрия города.
Остановка оснащена системами кондиционирования и видеонаблюдения, Wi-Fi, устройством для зарядки телефона, вендинговым аппаратом и видеотабло. Еще имеется кнопка вызова экстренных служб.
Теплый остановочный павильон открывался в январе 2019 года, но в конце ноября был временно закрыт из-за действий вандалов. После этого в павильоне восстановили электрику, заменили розетки, светильники.
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