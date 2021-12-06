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В Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе

17:25, 06.12.2021
В Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе

В Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации аммиака, такие данные есть на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №4, расположенный на Горьковском шоссе, 2, зафиксировал превышение допустимой концентрации аммиака на уровне 0,21 мг/куб. метр

Пост наблюдения №3 на ул. Мартына Межлаука зафиксировал превышение на уровне 0,4 мг/куб. метр.

Превышение предельно допустимой концентрации аммиака и ксилола в воздухе фиксировали в августе в Нижнекамске.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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