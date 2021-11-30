Рабочие «Электроприбора» снова просят отпустить из-под стражи своего гендиректора

Работники казанского завода «Электроприбор» подготовили второе коллективное письмо в защиту арестованного Павла Шацких. Заводчане просят освободить их руководителя, ссылаясь на судебные решения.



— Мы, рабочие, специалисты и ветераны ОАО «Казанский завод «Электроприбор» не перестаем переживать за судьбу нашего генерального директора Павла Александровича Шацких. Недавно Шестой кассационный суд России по жалобе казанских адвокатов отменил постановление о его аресте. Судебная коллегия признала, что заключение под стражу произошло с нарушениями уголовно-процессуального законодательства и постановила его отменить, — подчеркивают сотрудники завода.

Трудовой коллектив обращает внимание на чрезмерно суровую меру пресечения для их гендиректора. С 12 июня этого года Шацких находится под стражей, он провел в казанском СИЗО-1 почти полгода или около 180 дней. Обычно такая мера пресечения избирается для тех, кто подозревается в тяжких преступлениях против личности и может скрыться от следствия (убийства, грабеж), сетуют работники.

23 ноября, после изучения решения Шестого КСОЮ, Верховный суд Татарстана отменил последнее постановление о продлении ареста Шацких, однако постановил — оставить его под стражей минимум до 7 декабря и вернуть материалы в райсуд Казани на пересмотр. Соответственно, решать — выпускать или не выпускать «генерала» от оборонки — в ближайшее время будет Вахитовский суд Казани.

— Он не убийца и не рецидивист, чтобы применять к нему такие жесткие санкции», — переживают работники, — На время проведения следственных действий и судебного процесса необходимо отпустить генерального директора. Тогда Павел Александрович Шацких мог бы продолжать руководить предприятием, не нанося ему ущерба от уголовного преследования.

Подробнее читайте в материале «Реального времени»,



Ольга Шагиева