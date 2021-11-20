В Тукаевском районе Татарстана подтвердился очаг птичьего гриппа

Фото: Максим Платонов

В селе Калмаш Тукаевского района Татарстана подтвердился очаг высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом заявили на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас организуется утилизация путем сжигания птицы в очаге. Жителям района настоятельно рекомендовали осуществить убой домашней птицы в течение двух дней. По предварительной оценке, возобновить содержание птицы получится после снятия карантина через несколько месяцев или ближе к весне, передает Instagram-аккаунт района.

Вчера в Башкирии выявили вторую вспышку птичьего гриппа. В региональном управлении ветеринарии рассказали, что вероятной причиной возникновения вируса является синантропная птица (дикие виды птиц, адаптировавшиеся к жизни рядом с человеком, в населенных пунктах, где проводят практически всю жизнь, размножаются и питаются).



Диана Жиленкова